Traffico a Savona, i tassisti collaborano con il comune: "Gli abbiamo fornito consigli per migliorare"

"Abbiamo ottimi rapporti con l'assessore Arecco che ci ha chiamato chiedendoci un consiglio sul traffico. Problemi ce ne sono ma si sono impegnati a risolverli".

I tassisti del Consorzio Radiotaxi di Savona hanno voluto sottolineare il loro rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, in un momento nel quale la situazione della mobilità savonese riscontra particolari disagi a cominciare dalla chiusura di piazza Giulio II e l'interruzione di via Giuria. Per non parlare del mercato del lunedì, nell'occhio del ciclone da quando si è spostato nel centro città.

"Dalle 10 alle 13.30 praticamente tutti i giorni riscontriamo problemi nelle arterie principali di Savona - spiegano dal Consorzio - ma il comune ha sollecitato la ditta che si occupa dei lavori dell'ex San Paolo per finire al più breve tempo possibile".

"Avevamo bisogno di un parcheggio con le ferrovie e siamo riusciti a ottenerlo oltre a quello alla torretta per caricare i bagagli dei croceristi. Non abbiamo nulla contro l'amministrazione, anzi, ringraziamo della collaborazione Massimo Arecco" concludono.