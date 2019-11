Savona, anche i giovani di Fridays For Future bloccano le strade: sit-in in via Paleocapa (FOTO e VIDEO)

Il nostro territorio savonese è stato messo a dura prova dalle violenti piogge dello scorso weekend e i ragazzi di Fridays For Future in questa quarta occasione hanno avuto un ulteriore modo per esprimere il proprio dissenso sulla difficile china che sta prendendo l'ambiente.

In questi giorni qualcuno starà dicendo "Beh ma Greta Thumberg forse ha ragione", ed è proprio dalle parole della 16enne attivista svedese che i giovani di tutta Italia sono scesi in piazza per esprimere il proprio dissenso e provare nel loro piccolo a salvare l'ambiente.

A Savona il corteo è partito dal prolungamento, dal Piazzale Eroe dei due Mondi per poi, occupando una sola corsia, attraversare corso Mazzini, via Gramsci, via Paleocapa, corso Italia e infine piazza Sisto IV.