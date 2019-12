Tassa sui container, Vattuone e Lunardon: "Giusto cancellarla, in un momento difficile per la portualità"

Tassa sui container. Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria, e Vito Vattuone, deputato Pd e segretario Pd Liguria, fanno il punto sulla situazione. Dichiarano i due esponenti dem: "Cancellata la “tassa sui container”. Dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aveva già dato parere negativo nei confronti di questa norma, oggi, in occasione del voto sul dl Fiscale, la Commissione Bilancio alla Camera ha deciso di dire no a questa tassa.

Già in mattinata i parlamentari del Pd Serracchini, Romano e Gariglio si erano detti contrari a un aumento della pressione fiscale per gli operatori portuali.

Il Partito Democratico ha votato per eliminare questa norma. Crediamo sia stato sacrosanto cancellarla, soprattutto in un momento così complesso per la portualità italiana".