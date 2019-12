Capodanno in piazza a Finale. Ecco tutte le misure di ordine pubblico nella nottata di San Silvestro

Sarà il tradizionale concerto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, con lo spettacolo delle luci dei fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte, ad animare il veglione di capodanno a Finale Ligure.

Un evento che negli anni ha sempre registrato "un notevole afflusso di pubblico" con una "folta partecipazione di famiglie con bambini al seguito" tra piazza, lungomare e vie del centro di Finalmarina.

Così lo definisce l'ordinanza emessa in mattinata dal sindaco Ugo Frascherelli, il quale con queste premesse ha emesso un'ordinanza per "prevedere specifiche misure a tutela dell’incolumità della moltitudine di persone che assisterà alla manifestazione, cercando di prevedere e contenere i fenomeni di turbativa che possono generarsi in aree affollate di persone, o che possano comunque costituire elementi di potenziale minaccia per la sicurezza e il decoro urbano".

A partire dalle ore 22 del 31 dicembre sino alle 4 del mattino dell'1 gennaio, recita l'ordinanza, sarà vietato "somministrare o vendere bevande e cibi in contenitori di vetro o ceramica, esclusi gli spazi interni ai pubblici esercizi e relative pertinenze (dehor), agli esercizi commerciali affacciati sulla Piazza Vittorio Emanuele II e in un raggio di 500 metri dalla medesima". Nello stesso lasso di tempo e nella stessa area, aggiunge il provvedimento, sarà quindi vietato "consumare bevande o alimenti da contenitori in vetro o ceramica".