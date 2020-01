A Pallare arriva il doposcuola: previsto a breve un incontro informativo con le famiglie

Un doposcuola per gli alunni della Scuola Primaria, eventualmente estendibile agli alunni della Scuola Secondaria. Lo comunica in una nota il comune di Pallare. L'iniziativa ancora in fase di organizzazione, si dovrebbe svolgere il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17 nei locali della sala polifunzionale presso gli impianti sportivi.

"Il personale educativo supporterà gli alunni nello svolgimento dei compiti e curerà la realizzazione di laboratori ludici ricreativi e un laboratorio di lingua inglese. A breve verrà organizzato un incontro informativo per illustrare il progetto e valutare il riscontro di tale iniziativa con le famiglie" spiegano dalla giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Colombo.