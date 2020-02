Savona, Arecco: "Controlli e autovelox mobile per una maggiore sicurezza stradale nel quartiere di Lavagnola"

Maggiori controlli stradali. Anche con l'utilizzo di autovelox mobili. Lo comunica in una nota il vice sindaco di Savona Massimo Arecco.

"Dal quartiere di Lavagnola pervengono segnalazioni circa la pericolosità dell’attraversamento pedonale con semaforo in via Crispi, all’altezza della farmacia - spiega - Poiché i problemi sono principalmente dovuti alla velocità con cui molti veicoli transitano lungo la strada, la Polizia Municipale provvederà a svolgere controlli, nei prossimi giorni, utilizzando autovelox mobili".

"Tale provvedimento avrà la duplice funzione di costituire un deterrente per tutti coloro che non rispettano il codice della strada e per sanzionare i contravventori - conclude Arecco - I controlli saranno estesi anche ad altre vie cittadine in cui l'alta velocità dei mezzi costituisce pericolo per la pubblica incolumità".