Ex Alborada a Celle, lavori praticamente conclusi, manca l'ok della Sovrintendenza per la realizzazione di una scala di sicurezza

E' quasi pronta per essere inaugurata ma manca una scala esterna che metta a contatto la nuova terrazza con l'Aurelia, un passaggio che deve essere autorizzato dalla Sovrintendenza.

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia, dopo un sopralluogo con la responsabile dei lavori pubblici l'ingegnere Enrica Bonorino, ha potuto constatare che i lavori sui locali dell'ex Alborada sono praticamente conclusi dopo l'arrivo degli arredi, l'ascensore e la messa a punto dell'impiantistica. Non si conoscono però le tempistiche per il taglio del nastro della struttura, visto che risulta essere indispensabile per questioni di sicurezza la realizzazione di una scala utile in caso di emergenza ai vigili del fuoco e agli utenti della futura biblioteca.

La biblioteca, attualmente in via Poggi, si trasferirà quindi nei locali dell'ex discoteca cellese al primo piano.

Per il piano terreno la prima cittadina aveva in mente una parte espositiva culturale, proiezioni (che al momento si effettuano in sala consiliare), postazioni di tele lavoro, tavoli start up per i giovani e riunioni e un piccolo spazio dedicato al bar, accantonato il caffè letterario, idea della precedente amministrazione Zunino. Sul tetto invece ci sarà spazio per matrimoni civili, cerimonie, eventi. Dopo che lo scorso marzo il bando di gara era andato deserto e a maggio una domanda è stata presentata ma i documenti pervenuti non sono risultati formalmente corretti, quindi il sindaco sta pensando di partecipare ad un bando regionale per la sistemazione del piano terra.