A6, continua il monitoraggio della frana: in presenza di rischi chiuderà il viadotto sud (VIDEO)

“Dal 26 novembre ci sono una serie di sensori che monitorano la frana, monitoriamo sia la precipitazione che cade nel corpo frana, sia i suoi movimenti attraverso un radar interferometrico e poi una strumentazione che viene usata per le valanghe nel caso in cui il corpo della frana, soprattutto nella parte bassa, dovesse accelerare, bloccano il traffico autostradale. Continueremo il monitoraggio e se scatteranno i due tipi di soglia faranno scattare la chiusura della carreggiata sud” aggiunge Andrea Ferraris della Fondazione Cima.

Nel corso della riunione la società Autostrada dei Fiori ha dato ampie assicurazioni sul fatto che la riapertura della carreggiata Nord avverrà in condizioni di sicurezza in quanto il nuovo viadotto non poggia su piloni esposti ad un’eventuale riattivazione della frana.

Per quanto riguarda la carreggiata Sud dell’Autostrada, i presenti hanno preso atto della necessità di mantenere in vigore il Piano di allertamento attivato subito dopo l’evento franoso del 24 novembre 2019 che ha consentito, grazie ad un sofisticato sistema radar e di sensori, la percorribilità in sicurezza del viadotto ancora esposto a rischio.

Il Piano è stato quindi aggiornato in alcune prescrizioni, tenendo conto della nuova situazione che si verrà a determinare con la riapertura della carreggiata Nord, ed è stato sottoscritto dagli Enti interessati.

La novità saliente consiste nel fatto che l’eventuale sospensione della circolazione nella carreggiata Sud potrà avvenire esclusivamente in caso di superamento delle soglie pluviometriche e/o di mobilizzazione della frana e non più, come previsto nel precedente Piano, anche a seguito dell’emissione di Allerta metereologica arancione o rossa da parte della Regione Liguria.

Al termine della riunione, i rappresentanti degli Enti ed Amministrazioni partecipanti hanno concordato sull’esigenza di una rapida stabilizzazione del versante franoso, al fine di dare definitiva soluzione alla situazione di criticità determinata dal dissesto.

Al riguardo il Prefetto ha suggerito di prendere in considerazione le opportunità offerte, in termini di riduzione dei tempi, di disponibilità di risorse finanziarie e di poteri derogatori, dalla dichiarazione dello stato di emergenza emanata dal Governo proprio per l’eccezionale maltempo del 23-24 novembre 2019.