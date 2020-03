Emergenza Coronavirus, richieste dall’Asl2 sei ordinanze di isolamento obbligatorio a Varazze

Nessun caso positivo a Varazze. Questa la comunicazione ufficiale del sindaco Alessandro Bozzano.

Il primo cittadino varazzino ha voluto rassicurare tutti i cittadini, dopo la decisione su proposta dell’Asl2 di emettere intorno questa mattina un'ordinanza per un isolamento obbligatorio.

Sei ordinanze saranno emesse dal sindaco dove si prevederà ulteriore isolamento obbligatorio con vigilanza. “Queste ordinanze sono emesse su scorta di comunicati ufficiali dell’Asl2 dove non ci dicono che le persone isolate hanno il Coronavirus, ma le persone isolate hanno avuto contatti con altre persone risultate positive” spiega il sindaco.

“Abbiamo stabilito una comunicazione da inviare a tutti gli esercizi commerciali dove ci sono le disposizioni preventive per arginare il possibile eventuale contagio e che verranno apposte in tutti i locali della città” continua il primo cittadino.

“Abbiamo sottoscritto un’ordinanza per chiudere palestre e palazzetto dello sport anche agli allenamenti. Tutto chiuso. Abbiamo previsto anche di approntare tutte le regole necessarie per svolgere il lavoro da casa per i dipendenti comunali” prosegue il primo cittadino.

"L’Ospedale Santa Maria in Bethlem, dismesso, di proprietà di Arte, lo metteremo a disposizione nel circuito sanitario, in caso di eventuale, speriamo di no, necessità” conclude Bozzano.