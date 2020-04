"Un solo cielo": c'è anche un ligure nella super-band che suona contro il Coronavirus, ognuno da casa sua

Ci sono un torinese (di Chivasso, per la precisione, sassofonista), un ligure e altri 42 musicisti che hanno deciso di dare una mano nella lotta al Coronavirus. Non è una barzelletta, anzi: è un'iniziativa benefica che nata a Padova e che, passo dopo passo, clic dopo clic, ha raggiunto anche il Piemonte, la Liguria, il Lazio e molte altre regioni per mandare un messaggio di speranza e di solidarietà. Per il Torinese, a mettere il proprio talento a disposizione è stato Enzo Campana, mentre la Liguria conta su Fabio Cozzani, anche lui virtuoso del sax.



Ognuno nella propria abitazione, i 44 suonatori hanno eseguito e registrato la parte di spartito di competenza, per poi inviarla al team di Ultrajam che ha provveduto ad assemblare il tutto realizzando "Un solo cielo".



"Si tratta di un brano pop rock leggero - spiega Andrea Colloredo, il "regista" dietro l'intera operazione - che metteremo su tutte le piattaforme di musica e streaming. Il ricavato sarà interamente devoluto all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, per sostenere la ricerca contro il Covid-19".



La canzone sarà acquistabile al costo di un euro e 29 centesimi e la data di debutto sfida qualunque scaramanzia. "Abbiamo scelto apposta la giornata del venerdì 17 aprile - dice Colloredo - e il giorno precedente, alle 21.30, con una diretta su Facebook e Youtube sul canale 3Fm edizioni musicali, presenteremo il videoclip ufficiale di questa band distribuita in tutto il Paese".