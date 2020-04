Albenga, il Comune in aiuto alle persone in difficoltà, da domani sarà possibile richiedere i buoni spesa

Il Comune di Albenga ha ricevuto 163.069,87 di euro stanziati dal Governo Conte su ordinanza della Protezione Civile da distribuire alle persone in difficoltà per reperire i beni di prima necessità in questa emergenza Coronavirus.

Siccome è stata lasciata alla gestione dei singoli Comuni l'individuazione delle modalità e dei criteri di distribuzione degli stessi, l'Amministrazione Tomatis ha ritenuto di dover adottare quale criterio primario e principale quello della semplicità e immediatezza.

"Abbiamo l'obbligo morale di dare una risposta immediata a tutte quelle famiglie e persone singole che sono in grave difficoltà e non riescono a provvedere al loro sostentamento, per questo è importante limitare il più possibile la burocrazia e rendere questa misura agile ed accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno e che oggi si trovano nella condizione di non poter neppure acquistare beni di prima necessità" spiega il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

L'Assessore Simona Vespo specifica: "Attraverso i servizi sociali ci siamo mossi prontamente al fine di dare una risposta immediata alle persone in difficoltà dovuta a questa emergenza che si sono rivolte a noi ancor prima di ricevere i finanziamenti statali. Abbiamo aumentato i pasti a domicilio e beni di prima necessità alle persone senza sostentamento nelle more dell'istituzione di un servizio che da domani sarà reso operativo."Il Comune acquisterà tessere prepagate e buoni spesa che saranno distribuiti ai cittadini residenti nel territorio comunale che a causa di questa emergenza si trovano senza risorse economiche costretti ad affrontare una situazione difficile per l'acquisto di beni di prima necessità e nello spirito di questa amministrazione comunale si cerca comunque di aiutare tutti come abbiamo sempre fatto".

Proprio per cercare di dare una risposta immediata ai cittadini in difficoltà in una prima fase il Comune di Albenga ha optato per le tessere prepagate o buoni spesa, ciò in attesa dell'ottenimento dei nuovi ticket tramite la Edenred Italia srl con cui esiste già il rapporto contrattuale e con la quale i supermercati ed i negozi di vicinato interessato possono convenzionarsi.

Per ottenere i buoni spesa i richiedenti, già a partire da domani, potranno presentare il modulo dell'autocertificazione predisposto dagli uffici comunali e che potrà essere scaricato dal sito del Comune di Albenga (http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13216 ) o dalla Pagina Facebook istituzionale o, in alternativa potrà essere ritirato al piano terra del Palazzo Ester Siccardi in Viale Martiri della Libertà n1 o nell'atrio del Comune di Albenga in Piazza San Michele.

Il modulo dovrà essere compilato e inoltrato all'indirizzo mail protocollo@comune.albenga.sv.it o consegnato presso l'ufficio Protocollo sito al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza San Michele allegandovi copia della carta di identità.

Entro 24 ore, a seguito delle opportune verifiche (ricordiamo che dichiarare il falso costituisce reato penale e che verranno effettuati controlli a campione), la domanda degli utenti sarà evasa e questi potranno ritirare i buoni spesa come da indicazioni che verranno fornite tramite mail o telefonicamente.