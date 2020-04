Coronavirus, Poste Italiane riapre a giorni alterni gli uffici sul territorio di Finale

Non è rimasta inascoltata la richiesta di considerazione arrivata dalla cittadinanza finalese residente nella frazione di Gorra (leggi QUI) e nelle altre frazioni a seguito della riorganizzazione degli orari di Poste Italiane in questi giorni di emergenza Coronavirus.

In base a questo piano quello di Finalmarina era rimasto l'unico ufficio aperto al pubblico sul territorio del Comune rivierasco, chiudendo appunto le altre sedi di Gorra, Finalborgo e Varigotti. Uffici che da venerdì 10 aprile torneranno, a giorni alterni, fruibili alla clientela.

Il mercoledì sarà aperta la sede di Finalborgo, il venerdì quella di Gorra ed il sabato Varigotti.

A comunicarlo esprimendo soddisfazione per questa scelta è il sindaco Ugo Frascherelli, che nelle scorse settimane aveva posto con una nota all'azienda la questione: "A nome dell'amministrazione, ma credo di tutta la cittadinanza finalese, voglio rivolgere un ringraziamento al dottor Orlando, responsabile provinciale per queste riaperture e per la sensibilità dimostrata nell'affrontare questo argomento".

"La scelta è fatta per agevolare i residenti di tutte le frazioni, in particolare chi non può muoversi, soprattutto in questo periodo dove anche le corse di Tpl sono state comprensibilmente ridotte, ma anche per ridurre la congestione nella Posta di Marina" ha quindi aggiunto il primo cittadino.