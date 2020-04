Cairo Montenotte, 4 mila mascherine chirurgiche per gli over 65

"Da domani, giovedì 9 aprile, prenderà il via la distribuzione di 4 mila mascherine chirurgiche (certificate) a tutti gli over 65 del comune". Lo comunica in una nota il sindaco di Cairo Paolo Lambertini. Le mascherine sono state acquistate per la cittadinanza da parte dell'amministrazione comunale cairese.

"Ringrazio il gruppo scout di Cairo che provvederà a recapitarle a ciascuno - conclude il primo cittadino - ricordo che continua la distribuzione delle mascherine artigianali realizzate da AVO Valbormida, Abbazia di Ferrania e Avis Rocchetta. Grazie a loro ad oggi sono state distribuite oltre 6000 mascherine (oltre a ulteriori 1500 offerte da aziende del territorio)".