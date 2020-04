Nasce il "Movimento Italia unita #StopEuropa": "Lotteremo per dignità e sovranità"

" Un nuovo movimento politico - fa sapere Verdicchio - Esso sorge nell’epoca della finta 'democrazia' dove la nostra amata Italia ha perso palesemente la sua sovranità, dove la costituzione è stata violentata e i diritti del popolo Italiano calpestati. Il 'MIU - SE' non è dunque un partito che si colloca in un pensiero politico 'destra o sinistra' ma vuole essere un movimento dove tutti gli italiani possano sentirsi a casa. Perché con loro lotteremo quotidianamente per riconquistare la nostra libertà, la nostra dignità e la nostra sovranità. 'Il MIU – SE' è dunque un movimento destinato a incidere nella vita del popolo italiano perché costruito con loro e per loro ".

La chiosa finale è affidata al loanese Francesco Nappi: "Nessuno può far a meno della famiglia - dichiara Nappi - è fondamentale per diventare uomini consapevoli ed essere capaci di affrontare nella maniera giusta le difficoltà della vita. La famiglia è rifugio, sicurezza, forza, dove ci si può sentire liberi e se stessi. Noi dobbiamo ripartire da qui, dalla famiglia, per ricostruire la nostra cara e amata Italia, simbolo di cultura, pace e amore. Per questo la famiglia sarà al centro del nostro pensiero. Intorno ad essa ricostruiremo ciò che questi malfattori chiamati governanti hanno distrutto e ridotto in povertà. La famiglia e dunque l'Italia perché non c'è Italia se non c'è la famiglia. Il nostro pensiero partirà da qui, dal sostegno vero alle famiglie: nessuno escluso, mai più qualcuno lasciato indietro. Come un bravo padre di famiglia ci volteremo indietro sempre per non lasciare solo nessuno della nostra famiglia chiamata Italia".