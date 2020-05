Coronavirus: il Movimento Italia Unita - #StopEuropa prepara una class action contro il Governo per i danni da lockdown

"Il Movimento Italia Unita - #StopEuropa, movimento nato e costruito per essere al servizio del popolo italiano, in collaborazione con lo studio legale Maurizio Zuccaro e con l’associazione forense Centro Studi 'La Fornace del Diritto' presieduta dall’Avvocato Mauro Di Micco, comunica che è in procinto di attivare una class action contro il Governo per i danni da lockdown e per opporsi alle decisioni sulla libertà di movimento ed in particolare di impresa, tramite lo strumento del DPCM, usato in modo palesemente illegittimo e strumentale a danno dei commercianti". Si apre così la nota del movimento politico nato lo scorso 24 aprile e presieduto da Simone Verdicchio.

"In sintesi - proseguono dal movimento - sono state applicate pesanti restrizioni alle libertà individuali quali la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di culto per il tramite di atti amministrativi in assenza di una puntuale disciplina legislativa e violando il principio di diversificazione delle competenze amministrative. La class action sarà quindi lo strumento idoneo per opporsi a questa modalità di normazione 'ad horas' in dispregio a qualsiasi voglia guarentigia costituzionale, divenendo pertanto lo strumento idoneo per garantire a quelle attività commerciali danneggiate, o meglio quasi distrutte, dalle imposizioni governative".

Tra i fondatori del Movimento Italia Unita - #StopEuropa c'è anche Francesco Nappi, ristoratore loanese, membro del comitato di Presidenza e vice presidente probiviri.