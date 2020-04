Risultati importanti nella lotta al Covid-19: secondo giorno senza decessi in provincia di La Spezia

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 in provincia di La Spezia segnalano che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi.

Questo è un importante risultato: per il secondo giorno consecutivo nell'ultimo mese di pandemia, infatti, lo Spezzino non fa registrare decessi. In questa settimana La Spezia si conferma come la provincia ligure con il minor numero di lutti. Un solo caso di morte in questa settimana, registrato nella giornata di lunedì.