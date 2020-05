Il grande risultato di La Spezia: terzo giorno consecutivo senza decessi per Covid-19

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 La Spezia segnalano che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi.

Terzo giorno consecutivo, quindi, senza decessi nello Spezzino dall'inizio di questa settimana, con un singolo lutto nella giornata di lunedì scorso. Un traguardo che pone La Spezia in testa alle province liguri nella lotta al Coronavirus.

Invece, con il decesso di altri tre pazienti positivi al Covid-19, tornano ancora a salire i numeri in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore sono morti tre uomini di 78, 81 e 94 anni. Il totale delle vittime da coronavirus in questa provincia sale, quindi, a 172.

Scendono a due le vittime del Covid-19 al San Martino di Genova nelle ultime 24 ore e riguardano due uomini di 69 e 88 anni.

Sempre al San Martino, ad ora sono 18 i ricoverati in Malattie Infettive, 24 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 13 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 12 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 18 al Maragliano, 1 presso la Terapia Intensiva Coronarica, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Ostetricia/Ginecologia, 1 Neurologia.

- A partire dalla giornata di domani il 2° piano del padiglione Maragliano, svuotato di pazienti Covid+ (era dedicato alla bassa intensità assistenziale), verrà chiuso e sanificato, in attesa lunedì di tornare alla destinazione precedente all’emergenza. Stessa sorte per la rianimazione M2 del Monoblocco (era dedicata all’alta intensità assistenziale Covid+).

- La sezione ligure degli Agricoltori Italiani ha trasportato oggi in Ospedale 400 piantine, destinate ai reparti Covid per medici, infermieri e oss. Ogni pianta è stata accompagnata da un messaggio ‘Per voi coltiviamo riconoscenza’.