Covid, Lambertini (sindaco Cairo): "Nuovi decreti governativi e ordinanze non creano scappatoie"

Emergenza Covid-19: il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini fa il punto della situazione sul territorio comunale. "Ad oggi sono dieci le persone positive al Coronavirus - spiega il primo cittadino - Quindici i casi sospetti in attesa di tampone. Ventisei gli isolamenti perché venuti a contatto con soggetti positivi al Covid-19".

Invariata invece la situazione presso la casa di riposo "Baccino" dove la sicurezza resta alta. "Dopo due mesi di misure restrittive, lunedì inizierà la 'Fase 2' a livello nazionale. In Liguria abbiamo già avuto piccole aperture in questa settimana. Si tratta di un cammino che dobbiamo percorrere verso il ritorno alla normalità" aggiunge il primo cittadino Lambertini.

"Dobbiamo continuare ad essere coscienti - prosegue - i nuovi decreti governativi e le ordinanze non creano scappatoie per fare quello che vogliamo. Per uscire da questa emergenza, bisogna mantenere un comportamento responsabile".

"Rimane valido il concetto che ci si muove solo per lavoro, urgenze, salute e per incontrare dei congiunti. Il tutto mantenendo sempre le misure di sicurezza che oramai conosciamo: divieto di assembramento, il metro di distanze e l'uso di mascherina" conclude Lambertini.