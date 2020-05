Coronavirus, calano i positivi in Liguria: nel savonese nessun decesso nelle ultime 24 ore

Continuano a diminuire i casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, arrivando a quota 4.749, -42 rispetto a ieri. Sono stati 12 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.291 dall'inizio dell'emergenza. I test effettuati sono 68.814 (1.492 più di ieri).

I 4.749 positivi in Liguria sono così suddivisi:

• Imperia 685

• Savona 837

• La Spezia 249

• Genova 2.974

• In fase di verifica 4

Nel savonese, nelle ultime 24 ore, non si registrano decessi. Quattro, invece, i decessi nell'imperiese: tre donne di 76, 81 e 81 anni e un uomo di 84. Tre vittime anche per l'Asl 3 genovese: due uomini di 57 e 84 anni e una donna di 77. Due morti al San Martino di Genova: un uomo di 77 ed una donna di 81 anni. Nessun morto in Asl 4 (Levante) e Asl 5 (Spezia).

Sono 2.322 (-56 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei clinicamente guariti (persone che non presentano sintomi e che si trovano al domicilio) 1.905 persone (14 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi, sono 2.790 (74 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, le persone ospedalizzate in Liguria sono 522, di cui 38 in terapia intensiva, stabile rispetto a ieri e sono così suddivise:

• Asl 1 – 95 (di cui 7 in terapia intensiva) +8

• Asl 2 – 79 (di cui 6 in terapia intensiva) -3

• San Martino – 86 (di cui 8 in terapia intensiva) 0

• Evangelico – 18 (di cui nessuno in terapia intensiva) 0

• Ospedale Galliera 108 (nessuno in terapia intensiva) -7

• Gaslini 1 (di cui nessuno in terapia intensiva) -

• Asl 3 – 72 (di cui 7 in terapia intensiva) +1

• Asl 4 – 39 (di cui 5 in terapia intensiva) +1

• Asl 5 – 43 (di cui 5 in terapia intensiva) 0

Le persone in sorveglianza attiva sono 1.658 (-61) così suddivise:

• Asl 1 – 123

• Asl 2 – 548

• Asl 3 – 354

• Asl 4 – 289

• Asl 5 – 289