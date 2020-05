Blackout elettrico nel centro di Giustenice, dove stamane gli abitanti della zona centrale sono rimasti senza luce per oltre due ore e mezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici del gestore di energia, per riparare il guasto.

Non si esclude la causa del maltempo all'origine del problema.

Gli operatori in questi minuti sono al lavoro nella zona di Via Lorenzo Pera per ripristinare la piena fruibilità della rete.