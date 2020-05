Andora, per rallentare il traffico in strada Pian Grande al via la posa degli attraversamenti stradali rialzati

Iniziati questa mattina i lavori di realizzazione dei camminamenti pedonali rialzati in strada provinciale Pian Grande, sita nella immediate vicinanze del casello autostradale e principale via di collegamento con l’entroterra di Andora e Stellanello. Un intervento molto atteso dagli abitanti della zona alla cui realizzazione hanno lavorato congiuntamente il Comune che ha finanziato i lavori e la Provincia di Savona che ha realizzato il progetto, individuando le zone che, a norma del codice della strada, potevano ospitare i camminamenti e garantivano maggiore sicurezza per i pedoni.

“Con l’intervento in Pian Grande prende il via una nuova stagione di lavori pubblici preparati e pianificati nel periodo di emergenza Covid-19 che riguarderanno Andora. Strada Pian Grande è in gran parte un rettilineo che invita gli automobilisti a schiacciare sull’acceleratore: siamo in una zona abitata e i residenti chiedevano da sempre un intervento risolutivo che garantisse sicurezza ai pedoni" ha annunciato il sindaco Mauro Demichelis che con il Consigliere Ilario Simonetta, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere.

A curare in particolare il progetto è stato il consigliere comunale Corrado Siffredi.