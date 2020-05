Locale senza assicurazione a fuoco a Vado: raccolti 1200 euro per l'egiziano Mido

La sua pizzeria sulla via Aurelia a Vado Ligure aveva preso fuoco lo scorso 4 aprile e a causa di un problema legato alla mancanza dell'assicurazione contro gli incendi, in soccorso del titolare, l'egiziano Mido, erano intervenuti alcuni cittadini con una raccolta fondi.

"Sono stati momenti difficili: lo sconforto, la paura del domani, la disperazione per aver perso tutto e poi il miracolo - spiega una delle promotrici della raccolta fondi - È bastato un appello, e voi avete aiutato. Più di 200 condivisioni e tante, tantissime piccole donazioni. Ebbene: abbiamo raccolto circa 1200 €, e tanti hanno offerto gratuitamente la loro manodopera e professionalità: l'architetto, il cartongessista, e tanti conoscenti si sono semplicemente presentati al locale dicendo: 'Eccomi sono qui, ti aiuto io'. Se la prima volta sono state lacrime di rabbia, oggi sono lacrime di gioia".

"Vorrei ringraziare ad uno ad uno tutti quelli che hanno contribuito, e che ancora stanno aiutando, perché c'è ancora parecchio sa fare! Eppure tanti hanno aiutato in modo disinteressato, senza conoscere Mido e senza conoscere me. Solo per altruismo ed empatia. Vorrei abbracciarvi uno ad uno, davvero. Molto è stato fatto grazie a voi, e molto c'è ancora da fare, ma finalmente oggi ho visto un sorriso sul faccione di Mido. Io gli do ancora una piccola mano, e forse tra un mesetto riuscirà a riaprire quella piccola pizzeria d'asporto che è tutto per lui" conclude nel suo post su Facebook.