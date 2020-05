Decreto Rilancio, 1 miliardo e mezzo per la scuola e 16mila assunzioni per i docenti

"All'interno del decreto Rilancio ci saranno importanti risorse destinate alla scuola. Partivamo da 450 milioni di euro, abbiamo ottenuto molto di più: quasi 1 miliardo e mezzo. Una cifra importante che ci permetterà di lavorare al meglio per la riapertura delle scuole".

Lo ha annunciato il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina dopo che nelle ultime ore erano diversi i dubbi sullo stanziamento dei fondi. Oggi il Decreto probabilmente sarà approvato dal Consiglio dei Ministri.

"Un’altra ottima notizia riguarda i concorsi. Abbiamo ottenuto 16 mila posti in più per le assunzioni di docenti: 8 mila nel concorso straordinario e altri 8 mila per l’ordinario. Stiamo lavorando per assumere i precari, quelli delle graduatorie ad esaurimento e quelli dei vecchi e nuovi concorsi. Il prossimo obiettivo, grazie al lavoro del Parlamento sul decreto Scuola, è aggiornare le graduatorie d’istituto che dovranno essere provinciali e digitalizzate" prosegue la Ministra.