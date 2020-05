Sassello, obbligo mascherine per le vie e le piazze del paese

Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha firmato un'ordinanza che obbliga i cittadini in ogni occasione nel quale si recano fuori dall’abitazione e dalla proprietà privata adottino tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio tramite l’utilizzo delle mascherine o di altri sistemi di protezione della bocca o del naso.

L'accesso, inoltre, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe foulard e simili. Così come nelle file d’attesa esterne agli uffici e/o ai negozi, nelle pubbliche vie e piazze, all’interno di parchi e giardini pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico.

Sono esclusi dall’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, chi pratica sport o trekking e le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Chi pratica sport o trekking è comunque obbligato ad avere con sé la mascherina durante l’attività motoria e deve indossarla ogni volta che si ferma.