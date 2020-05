Varazze, Laura Manna nuova presidente del consiglio comunale. Consigliere Cerruti: "Ingiusto incrementare le spese per una inutile indennità di carica"

La consigliere Laura Manna e Michela Biggi sono i nuovi presidenti e vice del consiglio comunale di Varazze dopo la votazione di ieri della maggioranza.

Una decisione che non è piaciuta alla minoranza che avrebbe chiesto di rinunciare al compenso per la neo presidente, una proposta che però è stata bocciata dalla maggioranza.

"Ieri sera sono uscito molto deluso dall’attività del mio consiglio comunale al quale partecipo ormai da 15 anni. La maggioranza si è votata il Presidente e il vicepresidente del consiglio comunale, carica non obbligatoria per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti e fino a ieri ricoperta dal Sindaco senza compenso" spiega il consigliere comunale di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti.

"Ritengo che la nostra città debba avere un Presidente del consiglio comunale alla sua altezza, che si ispiri sempre ai criteri di imparzialità, tutelandone la dignità e il ruolo. Però in questo momento di grave crisi economica, in cui tutti i nostri cittadini faticano duramente ad arrivare alla fine del mese, è profondamente ingiusto incrementare le spese comunali per una ulteriore e inutile indennità di carica" conclude Cerruti.