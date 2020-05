E' stato lanciato l'allarme intorno alle 22.00 per un incendio su un terrazzo in via Astengo a Savona.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che intervenuti con l'autoscala e l'autobotte e hanno spento prontamente il rogo che si è verificato sul balcone di un'abitazione per cause ancora da accertare.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e intossicati.