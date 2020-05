Aggressione a Brumotti, Vaccarezza: "Rispettiamo la legge e chi la fa rispettare"

"Non credo che ci sia bisogno di descrivere l'immagine di oggi. Vittorio Brumotti, prima di essere un personaggio televisivo, é un campione di Bike Trial. Uno sportivo dunque, di alto livello, di risultati raggiunti con rigore, allenamento, disciplina e serietà. Questo per chi non vede oltre i volteggi in bici e crede che basti saper pedalare per essere come lui. Vittorio potrebbe restare serenamente a casa a godersi i frutti del suo lavoro che ora è anche televisivo. Invece no. Ha scelto di essere una di quelle persone che utilizza la sua visibilità per portare un messaggio di legalità all'interno delle nostre case". Si apre così il pensiero del consigliere regionale Angelo Vaccarezza dedicato a Vittorio Brumotti, l'inviato di "Striscia la Notizia" vittima di un'aggressione mentre stava girando un servizio sullo spaccio di droga nel centro di Milano (leggi QUI).

"Proprio ieri ho raccontato di chi non accetta che la criminalità organizzata abbia la meglio nel nostro paese, e reagisce, animato da quei valori che fanno l'Italia di cui andare fieri. Investe il suo tempo, una cosa che non tornerà mai indietro, per gli altri. Credo non ci sia nulla da aggiungere alla bontà del gesto e alla nobiltà delle intenzioni - continua Vaccarezza - Ieri Vittorio Brumotti è stato preso a bastonate. Era a Milano a Porta Venezia e proprio mentre stava documentando l'ennesimo episodio di spaccio di droga, è stato colpito con violenza alla testa da alcuni delinquenti, impegnati nella loro attività di vendita di stupefacenti. Ospedale, Pronto Soccorso, Casa. Brumotti, 'a Bombazza' è un ragazzo forte e determinato e sono sicuro che a breve tornera in sella. A lui tutta la mia solidarietà, sperando di abbracciarlo presto come nella foto".