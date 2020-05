Savona, il sindaco Caprioglio replica a Toti: "Nelle situazioni difficili le Istituzioni devono lavorare insieme per affrontare e superare i problemi"

"Noi sindaci siamo in prima linea fin dall'inizio dell'emergenza e abbiamo sempre cercato di attuare e far rispettare le disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze regionali che si sono succedute - ha inoltre aggiunto la prima cittadina savonese - Il problema della movida è un problema nazionale che in altre Regioni, come ad esempio la Lombardia, il presidente della Regione e i sindaci affrontano insieme; dovrebbe essere così anche in Liguria e per questo le parole del governatore che minaccia di richiamare all'ordine i sindaci che cercano di fare del loro meglio lasciano attoniti".