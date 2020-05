A10, lavori al viadotto "Delle Valli": chiusa la tratta Imperia Ovest – Imperia Est

Nell’ambito dei lavori programmati per consentire interventi di cantierizzazione per sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto "Delle Valli" si rende necessaria la chiusura della tratta Imperia Ovest – Imperia Est. Lo comunica in una nota la società Autostrada dei Fiori.

La chiusura della carreggiata sud nella tratta compresa tra Imperia Est e Imperia Ovest sarò in vigore dalle 22:00 di venerdì 29 maggio alle 6 di sabato 30 maggio. Salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori, che saranno rese note tempestivamente.