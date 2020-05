Ampliamento dehors su area demaniale: Albenga anticipa i tempi e concede il nulla osta

L’Amministrazione Comunale di Albenga dopo aver contattato - circa un mese fa - la Regione al fine di chiedere quali fossero le linee guida per la concessione dell’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico anche su quelle aree che, essendo demaniali (come ad esempio le passeggiate del Lungomare) devono sottostare a un regime giuridico diverso, ha deciso di adottare prontamente le disposizioni elargite attraverso ordinanza regionale del 22 maggio e giunta al Comune solo nella giornata di martedì 26 maggio.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Chi ha presentato domanda per l'ampliamento del suo dehor su area demaniale ha già ricevuto, nel pomeriggio di ieri, sulla propria Pec il nulla osta che, per indirizzo dell'Amministrazione, anticiperà i tempi rendendo possibile già a partire da oggi l'ampliamento richiesto al quale dovrà seguire successivamente il perfezionamento della pratica così come da disposizioni demaniali”.