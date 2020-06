Finale, escursionista infortunato in Val Ponci: intervento dei soccorsi

Scattato questa mattina intorno alle 11 l'allarme per un escursionista che, durante una passeggiata in Val Ponci, alle spalle di Finale Ligure, è cadutoriportando un trauma ad una spalla e diverse contusioni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e i militi della Croce Bianca che, con l'ausilio del mezzo fuoristrada acquistato negli scorsi mesi per occasioni come questa, hanno provveduto a recuperare la vittima, una donna di circa 70 anni, in una zona impervia.

Una volta recuperato, l'escursionista è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.