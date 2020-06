Addio Marengo, il cordoglio dell'amministrazione ingauna. Tomatis: "Fu il primo a suggerirmi di candidarmi a sindaco"

Come annunciato stamattina su Savonanews (leggi QUI), la comunità albenganese piange la scomparsa dell'ex sindaco Alessandro Marengo.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis manifesta cordoglio e vicinanza alla famiglia di Alessandro Marengo, sindaco della Città delle Torri negli anni '70.

Afferma Tomatis: "Conoscevo bene Alessandro Marengo che è stato anche un mio paziente.

Ricordo che in molte occasioni ci siamo fermati a parlare lungamente e che lui fu il primo a chiedermi di candidarmi a Sindaco nel 2013. In quel momento gli risposi di no, non avevo ancora pensato a questa possibilità.

Nel 2014 quando scese in campo Giorgio Cangiano, però, decisi di schierarmi al suo fianco e diventai vicesindaco. Forse - sorride Tomatis - fu proprio lui a mettermi questa idea nella mente, idea che mi ha portato ad arrivare fin qua."

Conclude il primo cittadino: "Oggi ricordo con affetto Alessandro Marengo e a nome mio e dell'intera Amministrazione voglio porgere le condoglianze più sentite alla famiglia".