Spotorno in lutto per la scomparsa di Lodovico Lanfranchi, ex presidente della Lega Navale

Lutto a Spotorno per la scomparsa improvvisa di Lodovico Lanfranchi, socio ed ex presidente della locale Lega Navale.

"Persona di specchiata onestà e signorilità, ex partigiano, nel corso della sua vita associativa è sempre stato disponibile a discutere e pianificare, ed è stato di esempio a tanti che nel corso degli anni si sono succeduti in compiti dirigenziali della Sezione di Spotorno". Così lo ricorda Mario Gaggero, attuale presidente della Lega Navale di Spotorno.

"La sua è una immensa perdita per tutto il sodalizio, ed in particolare per me. Tra noi esisteva un grande rispetto e, se posso dire, una grande amicizia. Lascerà un grande vuoto. I funerali si svolgeranno in forma privata come egli aveva disposto" conclude infine il presidente della società spotornese.