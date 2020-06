Finale, l'assessore Guzzi: "Pronti alla riapertura della spiaggia libera organizzata del Malpasso"

Prevista la prossima settimana (entro il 15 giugno come da ordinanza regionale) la riapertura della spiaggia libera organizzata del Malpasso a Varigotti, splendido arenile della riviera gestito direttamente dalla Società Partecipata del comune di Finale Ligure. Da questo weekend invece sarà già operativo il parcheggio a pagamento.

Andrea Guzzi, assessore al Demanio e Lavori Pubblici: “Si stanno ultimando le operazioni di preparazione alla stagione, in coerenza con le linee guida e le norme che ormai tutti noi abbiamo imparato a conoscere. Percorsi di ingresso e di uscita, distanziamento tra le postazioni in spiaggia: una parte già preparata con sdraio ed ombrelloni, un’altra pronta alla rapida disposizione di attrezzature ed una terza libera con distanziamenti inter-personali".

"La capienza di certo diminuisce rispetto al passato, in base alla dimensione, e ai gruppi famigliari eventualmente presenti, con le consuete tariffe e servizi. Questo weekend non saremo ancora pronti, attendiamo la conclusione di alcuni accorgimenti per garantire la massima sicurezza ai nostri ospiti. Sarà invece operativo da domani, sabato 6 giungo, il parcheggio a pagamento, utile servizio anche per la vicina spiaggia libera dei Saraceni” conclude l'assessore.