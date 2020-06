Albenga, aperte le iscrizioni al centro estivo

Partono le iscrizioni al centro estivo di Albenga fortemente voluto dall'amministrazione Tomatis anche in un momento di difficoltà come quello legato all’emergenza sanitaria vissuta a causa del Covid 19.

Afferma l’assessore ai servizi sociali Simona Vespo: “Sarà un centro estivo all'insegna del puro divertimento con giochi, svago e sport per i ragazzi. In un momento così difficile dove le misure precauzionali sono ancora obbligatorie, abbiamo voluto ugualmente dare un supporto alle famiglie e, soprattutto, riuscire a dare ai ragazzi mezza giornata divertimento dopo un lungo periodo di lookdown”.

“Dopo anni di sospensione del campo solare – continua l’assessore – certo speravamo di poter fare ancora di più, ma l’emergenza purtroppo non è passata, ma abbiamo voluto dare l' inizio al ritorno alla normalità e, poco alla volta, ci riusciremo”.

“Tutta l'amministrazione è soddisfatta di poter vedere un barlume di speranza e gioia negli occhi dei ragazzi e auguriamo loro Buon Divertimento” conclude l’assessore Vespo.

Il servizio verrà effettuato per i bambini dai 4 ai 13 anni in due turni: 1° turno dal 1 al 31 luglio; 2° turno dal 3 al 31 agosto.

I ragazzi saranno suddivisi per età omogenee e svolgeranno le loro attività all'aperto presso il parco Peter Pan, il parco antistante via degli Orti, parco Cotta, il parco antistante Scuole Paccini e lo Stadio Riva.

Al momento della conferma sarà comunicato il luogo destinato per il Centro Estivo e sarà loro cura dei genitori accompagnarli. Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 13,30 con operazioni di accoglienza dalle 8,15 alle 9,00.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 giugno al 21 giugno 2020, tutti i giorni via telematica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it (l'invio della domanda a mezzo PEC deve avvenire esclusivamente da indirizzo intestato al richiedente. Eventuali istanze inviate da indirizzi terzi non saranno prese in considerazione).

Oppure la domanda cartacea (i cui moduli potranno essere scaricati dal sito del Comune di Albenga, dalla pagina Facebook o ritirati presso l'Ufficio Politiche Sociali sito in Viale Martiri della Libertà n. 1 - piano secondo, atrio antistante all'ascensore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00) potrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 19 giugno 2020 all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza San Michele n. 17 - Piano Terra - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30; il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

L'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ogni ulteriore informazione: Tel. 0182-5685221/231/239.