Andora: al via la sorbonatura del fondale del porto

Al via la sorbonatura del fondale del porto di Andora. La sabbia ricavata sarà utilizzata per il ripascimento delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari: si tratta di una quantità rilevante di materiale che assicurerà un bel litorale sia per questa stagione che per la prossima.

Lunedì pomeriggio si sono svolte le operazioni di collaudo del pontone che opererà all’imboccatura del porto per due settimane per portare a termine l’operazione di dragaggio che assicurerà un agevole transito anche alle imbarcazioni più grandi. I lavori sono stati finanziati dall’Amministrazione Demichelis con un investimento di circa 144 mila euro.

“Il gioco delle correnti favorisce il nostro litorale, ma la sabbia si deposita costantemente anche sul fondo dell’approdo, in particolare all’imboccatura. L’operazione prevede la rimozione di ben 8200 mc di materiale che sarà stoccato nella vicina spiaggia libera a levante – spiega il sindaco, Mauro Demichelis che questa mattina si è recato in porto per seguire le operazioni di avvio del dragaggio – Una parte consistente potrà essere utilizzata subito per il ripascimento. L’altra sarà stoccata per il prossimo anno".