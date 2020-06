Calice, un murales alla "Base Nato" per ricordare Luca Martini

Non si è ancora lenito il dolore a Finale per la scomparsa prematura di Luca Martini, il 32enne travolto da una valanga in Val d'Aosta nello scorso novembre.

Un ricordo di lui che tutta la comunità finalese ha ancora ben vivo, memore della sua contagiosa allegria e della sua voglia di vivere, espressa dalla passione per gli sport outdoor, come la mountain-bike.

E proprio in uno dei luoghi simbolo di questo sport, l'ex base americana di Pian dei Corsi, da oggi un colorato murales campeggia sulle pareti della struttura ormai abbandonata ma dalla quale partono diversi percorsi dedicati alla discesa in bicicletta.

A esaltare la bontà del gesto è stato il primo cittadino di Calice, Comune nel quale si trova l'area: "Ci sono graffiti che per la loro bellezza ed il loro profondo significato non andrebbero mai cancellati. Il ricordo di un amico merita di non appassire mai nella mente e nel cuore di chi gli ha voluto bene e mi auguro non sia oscurato nemmeno su questo muro. Sono convinto che alcuni luoghi risultino solo abbelliti da espressioni artistiche come i graffiti, che se contestualizzati adeguatamente ne diventano un valore aggiunto. Fai buon viaggio Luca".