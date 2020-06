Cengio, continui guasti all'illuminazione in via Vittorio Veneto: servirà altro tempo per la risoluzione

Illuminazione pubblica in via Vittorio Veneto a Cengio. Il comune precisa: “Dopo continue segnalazioni da parte dei cittadini e di conseguenza del comune ad Enel, ripetuti sopralluoghi per risolvere il problema, continuano a registrarsi disservizi. Al termine di un nuovo ed approfondito controllo, Enel ha comunicato che si tratta di un problema complesso, che necessita di più prove per essere risolto. È dunque probabile che la via rimanga al buio ancora per qualche giorno. Ci scusiamo per il disagio”.