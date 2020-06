Celle, riunione in Prefettura sul S.Brigida: richieste dal Prefetto rassicurazioni sulla sicurezza e il traffico

Relazione tecnica, cronoprogramma e fine lavori. Anas nel corso della videoconferenza che si è svolta in Prefettura a Savona ha annunciato che presenterà nel corso della settimana al comune di Celle le informazioni utili per il prosieguo dei lavori di adeguamento idraulico del rio S. Brigida e lo stato dei cedimenti sulle abitazioni all'inizio di via Aicardi.

Il Prefetto Antonio Cananà ha richiesto all'azienda nazionale autonoma delle strade, prima di tutto la sicurezza per le persone, la situazione idraulica e il traffico per il quale verrà svolto un ulteriore approfondimento con il coordinamento a livello provinciale tra autostrade, strade statali e comunali facendo il punto sulla situazione cellese.

"Anas stabilirà le criticità da affrontare, facendo presente le problematiche emerse dai privati e dall'amministrazione, ho chiesto se ci sono particolari situazioni di emergenza e mi è stato detto di no. Ringrazio il Prefetto per l'attenzione sulla problematica cellese" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

Intanto continuano i lavori notturni nei prossimi lunedì e giovedì dall'11 al 25 giugno, chiudendo la strada solo per un'ora, massimo due, dalle una alle due di notte e probabilmente anche dalle 3 alle 4, con i mezzi che saranno dirottati in autostrada.