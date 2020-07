Caos viabilità a Celle: dopo mesi arrivano i movieri a dirigere il traffico sul S. Brigida

Erano attesi da qualche mese per snellire il traffico e questa mattina sono stati posizionati sul cantiere. I movieri, richiesti ad Anas durante la riunione in Prefettura dal sindaco di Celle Caterina Mordeglia, questa mattina hanno cercato di gestire il traffico cellese sul tratto dei lavori sul rio Santa Brigida.

Nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni a causa dei problemi che si stanno verificando in autostrada, gli automobilisti diretti verso Celle si trovano incolonnati dalla galleria Capo Torre al confine con Albisola con code che arrivano quasi all'ora di attesa sotto il sole.

Se in direzione Savona e nel centro paese il traffico appare decisamente più snello in direzione Varazze la situazione è diventata insostenibile per i cittadini che si aspettano così di vedere spenti i 5 semafori. I lavori pare debbano concludersi non più tardi di sabato 8 agosto, data del passaggio della Milano-Sanremo di ciclismo, però anche questa potrebbe non essere una certezza.

Il sindaco Caterina Mordeglia aveva chiesto ad Anas, nella riunione in videoconferenza con la Prefettura, il cronoprogramma degli interventi e la relazione tecnica per i cedimenti sull'abitazione di via Aicardi che aveva portato la prima cittadina a firmare un'ordinanza di interdizione dell'immobile coinvolto dalle crepe.