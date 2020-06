Test sierologici, nel savonese solo il 20% ha accettato di partecipare all'indagine: la paura di risultare positivi tra le cause

Non un flop ma quasi. L'indagine promossa dall'Istat, dal Ministero della Salute e dalla Croce Rossa italiana nel savonese non sta avendo l'impatto che ci si aspettava.

Dallo scorso 25 maggio sono partiti i primi esami tramite il prelievo del sangue che potrebbero rilevare se il soggetto ha sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus, fornendo dati anche sul numero degli asintomatici.

Il test doveva essere seguito su un campione di 7483 cittadini selezionati dall'Istat e dalla fine di maggio erano entrati in funzione i call center gestiti dai comitati locali della croce Rossa coinvolti nell'iniziativa.

Bisognava prima rispondere a un questionario e ai cittadini intercettati, divisi in 6 classi d'età, che dovevano rispondere al numero 06.5520, era stato richiesto di fissare un appuntamento per recarsi in uno dei laboratori aperti nelle cittadine selezionate (18 in provincia di Savona: Varazze, Stella, Cairo Montenotte, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Spotorno, Mallare, Calice Ligure, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Boissano, Ceriale, Albenga, Arnasco e Alassio) oppure riceverlo a domicilio soprattutto per i soggetti deboli o con patologie invalidanti.

Tra chi non si è fidato di rispondere temendo che il numero fosse un call center, chi trova scuse o chi invece proprio non si fida temendo di risultare positivo e dover affrontare un periodo di quarantena attendendo il tampone e rimanendo così a casa dal lavoro, l'indagine non ha raggiunto i risultati sperati.

"Siamo sul 21-22% dei prelievi relativi alla nostra zona di Savona, Vado, Spotorno. Sabato su 457 eravamo a 120, effettueremo i prelievi ancora domani e venerdì per chi si è aggregato in extremis ma non saranno grosse cifre, vogliamo dare la possibilità a chi ci ha ripensato di venire" spiega il vice presidente della Croce Rossa e medico del 118 Angelo Giusto - il 10% dei 120 sono giovani dai 3 fino ai 16-17 anni che i genitori hanno accompagnato a fare il test".

"C'è il timore poi di essere messo in quarantena in caso di positività, si è creata una situazione strana, c'era questa richiesta pressante dei test, ora che è uscita questo possibilità, in pochi se la sono sentita e alcuni hanno proprio rinunciato. I primi giorni è stato un disastro, poi forse tramite le pubblicità in tv e i nostri post sui social abbiamo iniziato a fare qualche prelievi in più anche se molti meno di quelli che si attendeva" ha continuato Giusto.