Nella bozza dal nuovo Dpcm via libera alle discoteche dopo il 14 luglio all'aperto e al chiuso

La bozza del nuovo Dpcm fissa una data per la riapertura delle discoteche. Stando a quanto riportano alcune agenzie di informazione, pare che il Governo darà il via libera a “sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi” a partire dal prossimo 14 luglio. Una boccata di ossigeno non da poco specie nella nostra zona e in tutte le località turistiche d'Italia. Ricordiamo che al momento i locali e le discoteche hanno la possibilità di aprire, ma sempre con il rispetto delle distanze, l'obbligo della mascherina e, soprattutto, il divieto di ballare.

Da lunedì via libera anche agli sport di contatto a patto che sia “accertata la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida”.

Resta ora da vedere se le indiscrezioni saranno poi confermate dal documento e ufficiale e se, eventualmente, la Regione Liguria vorrà modificare le date a seconda dell'andamento dell'epidemia.