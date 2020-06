Savona, scelto l'artista che realizzerà la statua di Pertini: si attende il via libera tecnico

E' l'artista 54enne pisano Giovanni Lucchesi il prescelto per realizzare la statua dedicata a Sandro Pertini.

La commissione composta da 5 esperti dopo aver valutato i progetti di altri 10 artisti, ha deciso dopo qualche mese, chi avrebbe realizzato l'opera in onore del presidente più amato dagli italiani che sarà presente nella nuova piazza a lui dedicata dell'ex ospedale San Paolo in corso Italia a Savona.

La società San Paolo Spa che realizza i lavori sull'ex nosocomio lo scorso anno ha stipulato una convenzione con il comune con l'obbligo di realizzare una statua e dopo l'avvio del bando di concorso, la giuria scelta dall'amministrazione (che ha ricoperto l'incarico gratuitamente) ha esaminato le proposte pervenute e individuato, riunendosi in videoconferenza, il soggetto vincitore.

"I commissari hanno evidenziato l'opera che per meriti artistici è stata determinata vincitrice ma ora dovrà essere valutata dal punto di vista tecnico, si deve capire ora se può essere fatta fisicamente, effettuare tutte le valutazioni di tipo pratico - spiega l'ingegnere della San Paolo Spa Paolo Di Donato - quanto tutti avranno dato il nulla osta, il vincitore presenterà il progetto in comune e quando sarà approvato lo renderemo pubblico".

La palla ora quindi passa alla Soprintendenza, ai lavori pubblici del comune e alla stessa San Paolo Spa che dovranno valutare se l'opera tecnicamente non crei nessun tipo di problema.

"Siamo ancora lontani dalla statua definitiva ma abbiamo fatto già tanta strada e vogliamo fare in fretta, appena sarà tutto pronto l'artista la realizzerà" conclude Di Donato.

30mila euro la cifra totale per la realizzazione dell'opera: 20mila euro sono stati stanziati dalla San Paolo Spa e da un gruppo di privati e altri 10mila invece dalla raccolta fondi organizzata dal comune.

Si attende solo, oltre al via libera per la realizzazione, l'inaugurazione dell'opera dopo le polemiche dei mesi scorsi prima con il cognato di Pertini Umberto Voltolina, poi con la presidente dell'associazione di Stella Elisabetta Favetta per via della scelta dei membri della commissione e infine per l'inaugurazione ufficiosa della piazza avvenuta lo scorso 18 maggio.