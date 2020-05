Savona, "last minute" si svela ai savonesi la nuova piazza "Sandro Pertini"

"Abbiamo dovuto scegliere questa modalità di inaugurazione proprio perché bisogna evitare gli assembramenti e bisogna mantenere sempre la distanza di un metro - ha commentato il sindaco savonese Ilaria Caprioglio - credo sia proprio simbolica la giornata di oggi, la giornata comunque della riapertura a livello nazionale e della ripartenza, per inaugurare questa meravigliosa piazza e per riaprire un po' il cuore della città. È importante oggi che non solo si apra piazza Pertini, non solo si riapra questa meravigliosa porzione di strada che per troppo tempo è stata chiusa, ma anche che si apra una nuova attività commerciale: spero veramente che sia un segnale di rinascita. Rivedere il nostro ex ospedale San Paolo nuovamente bello e non più con quel countdown che andava nei giorni di abbandono e di chiusura è veramente importante, ancora più importante in questo momento. Non ci saremmo mai aspettati di inaugurare in questo modo, però credo sia importante per tutti noi per dare un po' di speranza ai cittadini".