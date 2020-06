Maturità al tempo del Covid-19: al via l'esame orale

E' iniziato questa mattina l'esame di Maturità. Una prova inedita causa l'emergenza Covid-19 che interesserà da quest'oggi complessivamente 500.000 studenti (nel savonese gli studenti degli istituti di Savona, Cairo Montenotte, Carcare, Albenga e Finale.

Nel savonese sono 1897 candidati interni, gli esterni faranno gli esami a settembre in una sessione integrativa. Per via del Coronavirus si svolgerà solo con un colloquio orale alla presenza di una commissione composta da insegnanti interni e solamente il presidente esterno. Verranno ascoltati 5 candidati al giorno.

Il Comitato Tecnico Scientifico nelle settimane scorse ha approvato un documento con alcune proposte relative all’adozione di alcune misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, oltre a semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche (LEGGI ARTICOLO COMPLETO).