Comprensorio savonese, ragazzina disabile umiliata e bullizzata. La madre: "Torna a casa in lacrime perché le dicono negra di m."

Una triste, squallida, storia di bullismo scolastico, fatta all’inizio di insulti a sfondo razziale e poi persino furti e percosse, ai danni di una ragazzina con lievi disabilità e con il colore della pelle un po’ più scuro, essendo di madre italiana e padre sudamericano.

Ovviamente, per tutelare al massimo la privacy della giovane, che all’epoca dei fatti non aveva nemmeno ancora 14 anni, eviteremo ogni chiaro riferimento a nomi e luoghi, limitandoci a dire che gli episodi sono avvenuti nell’immediato entroterra attorno al nostro capoluogo di provincia.

Ci racconta la madre: “Mia figlia alle elementari non sapeva neanche che potesse esistere il razzismo. Ha frequentato una scuola piccola, con pochissimi alunni per classe e tanto personale docente a seguirli molto bene, caso per caso. Al momento di andare alle scuole medie abbiamo deciso di valutare attentamente le ipotesi presenti sul comprensorio, proprio perché eravamo disposti a fare qualche sacrificio in più in termini di spostamenti a patto che mia figlia fosse ancora seguita nel miglior modo possibile. Ci siamo fatti consigliare, abbiamo seguito gli open day e alla fine abbiamo compiuto la nostra scelta. E mia figlia all’inizio era felice”.

Ma ecco che prendono il via i problemi. Prosegue la madre: “Dopo poco vengo a sapere che il compagno di banco la maltratta con insulti (all’inizio generici, non a sfondo razziale) e bestemmie. Faccio quindi presente agli insegnanti che magari non sarebbe stato opportuno mettere vicini una ragazzina con disabilità e un alunno con precedenti caratteriali, aggressivo, pluri-ripetente e con una famiglia problematica”.

La situazione non migliora. La madre è preoccupata: “Ogni giorno mia figlia tornava a casa raccontandomi qualcosa di sempre un po’ più grave. Una volta una penna rotta, poi un intero astuccio rubato, fino ad arrivare a insulti pesanti, come negra di m., e alle violenze, un libro sbattuto in testa una volta e un calcio nella schiena datole in palestra”.

Racconta la genitrice della ragazza: “La cosa che mi ha più rattristato è che io queste cose le ho sapute da mia figlia e dalle testimonianze di altri alunni della classe. Ho chiesto due riunioni con il corpo insegnanti e a detta loro sembrava che andasse sempre tutto bene”.

Spiega ancora la donna: “Dopo la vicenda del calcio nella schiena ai genitori del ragazzo è stato chiesto di ritirarlo da scuola ma nel frattempo io, insoddisfatta da ben due incontri con i docenti, avevo scritto alla scuola una PEC dettagliata sui fatti, chiedendo spiegazioni. A quel punto sono stata severamente redarguita dalla Reggente scolastica, che mi ha accusato di danneggiare il percorso formativo del ragazzo, in quanto la PEC per legge sarebbe stata notificata alla Procura della Repubblica”. Precisa la madre della ragazza: “La mia solidarietà va anche a quel ragazzo, perché so che andrebbe seguito e perché nessuno si merita una famiglia così disastrata in così giovane età, ma da madre il mio primo dovere è fare qualsiasi cosa per proteggere mia figlia”. La donna commenta ancora: “Ma l’umiliazione più grande l’ho avuta quando il mio legale di fiducia ha avuto il fascicolo della Procura. Agli atti risultava che tutti gli insegnanti avevano minimizzato i fatti in un modo per me inaccettabile, parlando genericamente di ‘nomignoli’ dati a mia figlia e tacendo sugli insulti a sfondo razziale, i danneggiamenti e le violenze subite”.

Il ragazzo è allontanato da scuola, ma le vicende non sono ancora terminate. Racconta la madre della ragazzina: “Una volta si è introdotto a scuola alla campanella di ingresso, nonostante fosse stato ritirato, ha spintonato mia figlia e ha minacciato la bidella di denunciarla perché lo stava accompagnando fuori, nonostante lui non potesse essere là. Un’altra volta sono andata a prendere mia figlia in scooter davanti alla scuola e lui ci ha fermate piazzandosi in mezzo alla strada, col rischio di farci cadere e di farsi male anche lui, per dirci che andavamo in giro a dire cazzate, testuali parole, agli avvocati”.

Ed ecco l’epilogo: “Un giorno mia figlia è tornata in lacrime a casa perché alcuni compagni di scuola le avevano detto che la sua pelle aveva il colore della m. In quel momento mi sono chiesta quante altre frasi ingiuriose le avevano detto, quante battutine, doppisensi, sarcasmo, allusioni, che magari non mi aveva mai riferito per pudore o addirittura, a causa della sua disabilità, non aveva nemmeno capito”.

Conclude la madre: “Mia figlia è una ragazza dolcissima che, pur con i limiti della sua disabilità, ama l’arte e lo sport, pratica nuoto e ha già scelto un percorso di scuola superiore. L’anno prossimo andrà in terza media e vorrei che potesse affrontare l’esame con serenità. Non si merita tutto questo”.