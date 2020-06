Covid-19, Toti: "Prosegue il calo dei casi in Liguria"

"Tutti i principali parametri anche oggi sono in calo. Dal dal numero di nuovi positivi alla situazione nelle singole province, dagli ospedalizzati ai pazienti in terapia intensiva che sono soltanto due, un dato veramente straordinario; cala il numero dei positivi a domicilio e cresce il numero dei guariti con doppio tampone".

Cosi ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ieri nel corso del consueto punto stampa serale.

"Procede la riapertura progressiva dei servizi ambulatoriali in tutta la Regione - ha aggiunto il vice presidente e assessore alla Salute Sonia Viale - come ad esempio nell'oculistica dell'ospedale Micone di Sestri Ponente che abbiamo visitato ieri. I cittadini stanno tornando ai consueti ritmi di controllo e cura della propria salute. Purtroppo, per quanto riguarda la ripresa delle visite programmate, molti cittadini non si presentano lasciando orari vuoti, personale e apparecchiature non utilizzati che potrebbero servire ad altri in lista di attesa. Ricordo che è buona norma disdire le prenotazioni che non si utilizzano. Il dettaglio della riapertura delle agende del Cup dal prossimo 22 giugno, già preannunciata nei giorni scorsi, verrà comunicato in tempo ai cittadini in modo che sappiano quali riaprono e quali dovranno ancora smaltire la coda di prenotazioni effettuate prima della chiusura di marzo".