Savona, 400mila euro per il rifacimento dei controsoffitti della scuola di via Verdi: al via i lavori

400mila euro per il rifacimento dei controsoffitti della scuola di via Verdi nel quartiere di Villapiana a Savona. Nei prossimi giorni dovrebbero partire i lavori nell'istituto comprensivo 1 savonese che comprende la scuola materna, la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

L'amministrazione comunale aveva eseguito una verifica statica dei controsoffitti utilizzando uno specifico finanziamento del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con la finalità di eseguire indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici scolastici.

Dalle verifiche effettuate nel corso del 2016, i controsoffitti dell'intero complesso venivano classificati con rischio alto e di tipologia particolarmente pericolosa portando così ad un continuo monitoraggio in attesa di poter procedere alla totale rimozione.

Il progetto esecutivo, redatto dagli architetti Taramasco e Giribaldi prevede la rimozione di ogni criticità ed una riqualificazione energetica dell'intero edificio.

"Fin da inizio mandato la priorità della nostra amministrazione è stata quella di mettere in sicurezza gli edifici, scolastici e sportivi, dove trascorrono molto tempo i nostri bambini. Il rifacimento dei controsoffitti in via Verdi è un intervento che mi stava particolarmente a cuore: nell'estate 2016, appena insediata, avevo fatto visita alle strutture scolastiche e i controsoffitti di via Verdi mi avevano preoccupato a tal punto che decidemmo di disporre la loro immediata eliminazione in attesa dell'iter progettuale e dei contributi per la loro ricostruzione. In questi giorni l'inizio dei lavori" ha spiegato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Un intervento importante per la messa in sicurezza dell'edificio di Villapiana e inoltre ci sarà un miglioramento dell'efficientamento energetico in quanto verranno sostituiti i punti luce" ha continuato l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi,

Gli interventi dovrebbero concludersi entro la fine dell'estate prima delle riaperture delle scuole.