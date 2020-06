I Verdi e gli "Stati Generali della Green Economy"

"Come premessa va detto che ad ogni anno di ritardo nell'approvazione dei Piani Comunali ne consegue un rischio per decisioni non sempre conformi al rispetto degli equilibri ambientali. Infatti senza PUC vi è la possibilità di eludere la normativa VAS (Valutazione Strategica) necessaria per mettere in evidenza le ricadute ambientali nei processi di pianificazione urbanistica. Lo stesso WWF ha denunciato questa situazione ricordando alcuni casi eclatanti: Vado Ligure attende il PUC dal 1977 e Villanova di Albenga dal 2001".

"L'assessore all'Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola, nell'ambito di alcune dichiarazioni sul provvedimento di proroga concesso ai comuni riguardante la stesura dei Piani Urbanistici, affermava come negli ultimi anni la giunta Toti avrebbe - “adottato provvedimenti importanti in campo urbanistico, come le linee guida per l'adozione dei PUC che proiettano la Liguria concentrando gli interventi urbanistici verso la riqualificazione urbana, la creazione di zone verdi, la tutela e la valorizzazione ambientale e paesaggistica” - riferendosi probabilmente al noto Piano Casa approvato dal centrodestra nel 2016". Inizia cosi la nota del portavoce dei “Verdi” della provincia di Savona Gabriello Castellazzi.

"I cittadini stessi dovrebbero quindi sollecitare i Sindaci che per anni ritardano la stesura di norme capaci di disciplinare in modo serio l'uso ecosostenibile del territorio. Circa l'affermazione dell'Assessore Scajola, ancora una volta lasciamo volentieri le valutazioni all'ex-direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Salvatore Settis (autore del testo “Paesaggio-Costituzione-Cemento,La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile) che in occasione dell'approvazione del Piano Casa firmato Toti, affermava: 'Un Piano del genere, in una Regione martoriata come la Liguria, con un eccesso di costruito e un dissesto idrogeologico che la rende fragilissima e ha già prodotto purtroppo una sequenza di eventi luttuosi, la ritengo un'azione semplicemente irresponsabile” e relativamente all'affermazione del Presidente Toti circa un Piano che “avrebbe rilanciato il settore edilizio, rimettendo in moto l'economia'.

"Settis dichiarava ancora: 'È semplicemente una falsità. Proprio recentemente ho partecipato a un convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili e, con sorpresa di tutti, il loro presidente ed io ci siamo trovati d’accordo. La linea dell’associazione è netta: la manodopera vittima della crisi si recupera efficacemente solo reimpiegandola nelle opere di ripristino del territorio, nel recupero degli edifici abbandonati e malsani, c’è un modo di utilizzare la manodopera edilizia senza devastare il territorio, ma bisogna scegliere questa strada. E la Liguria dovrebbe essere la Regione guida, in Italia. Se una Regione civile come la Liguria e una città colta come Genova cadono in questa trappola, come faremo a difendere altri territori meno civili? Questo Piano, che arriva dalla giunta Toti, è un messaggio barbarico'”.