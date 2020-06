A fuoco un camion sulla A10: chiuso in entrambe le direzioni il tratto Albisola-Savona (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 9.55 : le operazioni di spegnimento sono terminate. E' in corso la rimozione del veicolo. Non ci sono feriti. In coda ci sarebbero 160 mezzi pesanti.

Paura questa mattina lungo l'A10 Genova-Savona. Un camion frigorifero ha preso fuoco al km 40. A generare le fiamme, pare la foratura di due gomme. Quasi in contemporanea. Prima posteriore e poi una delle anteriori. Immediato è scattato l'allarme.

Il tratto tra Albisola e la complanare di Savona è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code in entrambe le direzioni. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Savona con rientro ad Albisola per i soli veicoli leggeri.